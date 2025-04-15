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Yalvaç’ta Kazada 2 Kişi Yaralandı

TİCARİ ARAÇTA KAZA YAPTI

Isparta’nın Yalvaç ilçesinde bir trafik kazası meydana geldi. Bir ticari aracın otomobile çarpması sonucu kazada 2 kişi hafif şekilde yaralandı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Kaza, saat 10.00 sıralarında Yalvaç ilçesi Çarşı Mahallesi Hastane Caddesi’nde gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, Ali K. yönetimindeki 32 YF 944 plakalı Wolkswagen marka ticari araç, caddede seyir eden Hatice N. T. (20) yönetimindeki 32 YH 202 plakalı Wolkswagen marka otomobile çarptı.

KAZADA YARALILAR VAR

Çarpmanın etkisiyle otomobil kontrolden çıkarak cadde üzerinde bulunan bir aydınlatma direğine çarparak durabildi. Kazada otomobilin sürücüsü Hatice N. T. ile yolcu olarak bulunan Elif İ. T. (7) hafif yaralandı. Durumun bildirilmesinin ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki İlk müdahalesinin ardından tedbir amaçlı Yalvaç Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Kaza ile ilgili olarak inceleme başlatılırken, olay anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, cadde üzerinde ilerleyen otomobile, ara sokaktan çıkan ticari aracın çarpması ve ardından otomobilin aydınlatma direğine savrulma anı gözlemlendi.

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