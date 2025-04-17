Yalvaç’ta Motosiklet Kazası: Öğretmen Öldü

OLAYIN DETAYLARI

Isparta’nın Yalvaç ilçesinde, motosikletli bir öğretmenin demir korkuluklara çarpması sonucu yaşanan kaza, trajik bir olayla sonuçlandı. Motosiklet sürücüsü, savrularak park halindeki bir aracın içine düştü. 00.30 sıralarında meydana gelen bu kazada, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan öğretmen, ambulansta yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

KAZA ANININ GÖRÜNTÜLERİ

Edinilen bilgilere göre, 42 yaşındaki Harun Özkan, 55 HD 624 plakalı motosikletiyle giderken gidon hakimiyetini kaybetti. Bu kayıpla, yol kenarındaki demir korkuluklara çarpması kaçınılmaz oldu. Kazanın etkisiyle savrulan Özkan, park halinde bulunan S.A.’ya ait 32 KE 141 plakalı Volkswagen marka ticari aracın arka kapak camından içeri düştü. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Olay sonrası ağır yaralanan Harun Özkan, ilk müdahalesinin ardından Yalvaç Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Ancak durumu kritik olduğu için, Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi. Burada, ambulansta kalbinin durması sonucu yapılan tüm müdahaleler sonuç vermedi ve eğitimci yaşamını yitirdi.

Hayatını kaybeden Harun Özkan’ın, Yalvaç ilçesinde Borsa İstanbul Ortaokulu’nda matematik öğretmeni olarak görev yaptığı öğrenildi. Özkan’ın cenazesi Gelendost Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, ailesi ve yakınları büyük bir yasa boğuldu. Kaza ile ilgili olarak polis ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.