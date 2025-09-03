Yalvaç’ta Motosiklet Sürücüsü Yaralandı

OTOMOBİL VE MOTOSİKLET ÇARPIŞTI

Isparta’nın Yalvaç ilçesinde bir otomobil ile motosikletin çarpışması sonucunda motosiklet sürücüsü yaralandı. Kaza, Yalvaç ilçesi Çarşı Mahallesi’nde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, F.Y. kontrolündeki 07 BED 828 plakalı otomobil ile B.Ç. yönetimindeki 32 AEA 595 plakalı motosiklet çarpıştı.

SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralı motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi yaptıktan sonra, ambulansla hastaneye sevk etti. Hastaneye kaldırılan B.Y.’nin sağlık durumunun iyi olduğu bilgisi alındı. Kaza ile ilgili olarak ise inceleme başlatıldı.