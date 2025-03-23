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Yalvaç’ta Otomobil Alev Aldı, Kullanılamaz Hale Geldi

OTOMOBİL MOTORUNDAN ALEV ALDI

Isparta’nın Yalvaç ilçesinde çalıştırılmak istendiği esnada, motor bölümünden alev alan bir otomobil, tamamen kullanılamaz duruma geldi. Yangın olayı, gece saatlerinde Yalvaç ilçesindeki Leblebiciler Mahallesi Samur Sokak’ta gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, Yunus Emre U.’ya ait olan 32 GF 576 plakalı Hyundai marka otomobil, sürücüsü tarafından çalıştırılmak istendiği anda motor kısmından aniden alev aldı.

YANGINA MÜDAHALE EDİLDİ

Alevleri gören Yunus Emre U., yangını söndürmeye çalıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Yangın sonucunda herhangi bir yaralanma olmadı fakat otomobilin motor kısmı tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi.

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