Yalvaç’ta Sobadan Çıkan Yangın Korkuttu

YANGININ MEYDANA GELDİĞİ ZAMAN VE YER

Isparta’nın Yalvaç ilçesinde, 2 katlı bir müstakil evde yangın olayının gerçekleşmesi, oldukça dikkat çekiyor. Yangın, saat 19.55’te Yalvaç ilçesinin Fatih Mahallesi Ergenekon Sokak’ında ortaya çıktı.

YANGINA NEDEN OLAN SEBEP VE MÜDAHALE

Edinilen bilgilere göre, müstakil evin teras katında bulunan sobanın bacası aniden yanmaya başladı. Alevlerin yükseldiğini fark eden ev sahibi Lokman Ç., durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildiriyor. İhbar sonrası, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi yönlendiriliyor.

SONUÇ VE ZARAR

Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına almayı başarıyor. Ancak yangında evin bir bölümü tamamen yanarak kullanılamaz hale geliyor. Bu durum, müstakil evde önemli bir zarar meydana getiriyor.