Yalvaç’ta Tır Çarptı, Çocuk Yaralı

ISPARTA YALVAÇ’TA AĞIR YARALANMA OLAYI

Isparta’nın Yalvaç ilçesinde bir tırın çarptığı 15 yaşındaki çocuk ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan C.E.T.’nin hayati tehlikesi devam ediyor. Kaza, Yalvaç ilçesine bağlı Çetince köyünde gerçekleşti.

TIRIN ÇARPTIĞI ÇOCUK METRELERCE SAVRULDU

Edinilen bilgilere göre, İ.K. (31) yönetimindeki tır, seyir halindeyken aniden yola çıktığı belirtilen C.E.T. isimli çocuğa çarptı. Çarpmanın etkisiyle C.E.T. metrelerce savrularak ağır yaralandı. Kazayı görenlerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne iletmeleri üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri gönderildi.

Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, C.E.T.’ye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra, ağır yaralı çocuğu ambulansla Yalvaç Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. C.E.T.’nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Kazanın detaylarıyla ilgili olarak polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.