Yalvaç’ta Traktör Devrildi, Çocuk Öldü

TRAKTÖR DEVRİLDİ, 16 YAŞINDAKİ ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

Isparta’nın Yalvaç ilçesinde 16 yaşındaki Selahattin G.’nin kullandığı traktör devrildi. Olay anında traktörün altında kalan genç, yaşamını yitirdi. Kaza, saat 15.00 civarında Yalvaç ilçesi Eyüpler Köyü’nde gerçekleşti.

KONTROLÜ KAYBETTİ

Alınan bilgilere göre, Selahattin G. yönetimindeki traktör, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen bildirdi. İhbar üzerine jandarma ve sağlık ekipleri olay yerine yönlendirildi.

KAZADA HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerinin kontrollerinde Selahattin G.’nin hayatını kaybettiği tespit edildi. Genç çocuğun cenazesi Isparta Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili olarak bir soruşturma başlatıldı.