Yalvaç’ta Uyuşturucuyla Mücadele Operasyonu Yapıldı

OPERASYONLARIN KOORDİNASYONU

Yalvaç Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde gerçekleştirilen uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında son bir hafta içinde iki ayrı operasyon yapıldı. Bu operasyonlarda uyuşturucu maddeler ele geçirildi ve yakalanan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Isparta’nın Yalvaç ilçesinde yürütülen soruşturma çerçevesinde, Emniyet Müdürlüğü ile Jandarma Komutanlığı’nın iş birliğiyle uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen kişilere yönelik iki ayrı operasyon düzenlendi.

SÜCÜLLÜ KÖYÜNDE YAPILAN OPERASYON

29 Ağustos Cuma günü, Sücüllü köyünde gerçekleştirilen operasyonda, şüpheli H.E.S.’nin bağ evinde, konutunda, eklentilerinde ve aracında arama yapıldı. Bu aramalarda 30 kök kenevir, 2 kök skunk ve 8 gram kubar esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan H.E.S., dün Sulh Ceza Hakimliği’ne çıkarıldı ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.