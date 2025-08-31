Haberler

Yalvaç’ta Uyuşturucuyla Mücadele Operasyonu Yapıldı

OPERASYONLARIN KOORDİNASYONU

Yalvaç Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde gerçekleştirilen uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında son bir hafta içinde iki ayrı operasyon yapıldı. Bu operasyonlarda uyuşturucu maddeler ele geçirildi ve yakalanan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Isparta’nın Yalvaç ilçesinde yürütülen soruşturma çerçevesinde, Emniyet Müdürlüğü ile Jandarma Komutanlığı’nın iş birliğiyle uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen kişilere yönelik iki ayrı operasyon düzenlendi.

SÜCÜLLÜ KÖYÜNDE YAPILAN OPERASYON

29 Ağustos Cuma günü, Sücüllü köyünde gerçekleştirilen operasyonda, şüpheli H.E.S.’nin bağ evinde, konutunda, eklentilerinde ve aracında arama yapıldı. Bu aramalarda 30 kök kenevir, 2 kök skunk ve 8 gram kubar esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan H.E.S., dün Sulh Ceza Hakimliği’ne çıkarıldı ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ÖNEMLİ

Haberler

Muğla’da Atık Toplama Hizmeti Sağlanıyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi, son 10 yılda Gökova Körfezi, Göcek ve Dalaman koylarından 8 tekne ile 42 bin tekneye ait 27 milyon litre atık su topladı. Başkan Aras, temiz denizlerin korunmasına vurgu yaptı.
Haberler

Gaziantep’te Silahlı Saldırıda M.A. Öldü. 7 Şüpheli Gözaltına Alındı. Olay, Bülbülzade Parkı’nda Gerçekleşti

Gaziantep'te parkta motosikletli saldırıda vurulan genç hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili olarak 7 kişi gözaltına alındı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.