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Yamaç Çetin, Cenaze Namazı Kılındı

ACILI VEDA

Yamaç Çetin, Muğla’nın Seydikemer ilçesindeki Saklıkent Kanyonu’nda başına düşen taş parçasıyla meydana gelen talihsiz bir olay sonucu yaşamını yitirdi. 3 yaşındaki Yamaç, hastanede 2 gün süren tedavisinin ardından dün hayatını kaybetti. Cenazesi, gözyaşları içinde uğurlandı.

OLAYIN DETAYLARI

Olay, 9 Haziran’da meydana geldi. Ailesiyle birlikte Saklıkent Kanyonu’nu gezen Yamaç Çetin’in başına, kanyondaki kayalıklardan kopan bir taş isabet etti. Durumun acil olduğunu belirten ailesi, hemen sağlık ve jandarma ekiplerine ihbarda bulundu. Yamaç, ailesi tarafından kanyondan kurtarıldıktan sonra ambulansa alındı ve Seydikemer Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Buradaki ilk müdahalenin ardından önce Fethiye’deki özel bir hastaneye, sonrasında Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Yoğun bakımda tedavi altına alınan Yamaç, iki gün sonra hayatını kaybetti.

CENAZE TÖRENİ

Yamaç Çetin için bugün Patlangıç Mahallesi’ndeki Ertuğrul Camii’nde cenaze namazı düzenlendi. Cenazeye ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Yamaç, hüzünle toprağa verildi. Aile ve yakınları, acı kayıplarının üzüntüsünü dile getirirken, Yamaç’ın hayatının sona ermesi büyük bir üzüntü yarattı.

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