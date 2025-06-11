Yamaç Çetin, hastanede hayatını kaybetti

TAŞ DÜŞMESİ OLAYI

Muğla’nın Seydikemer ilçesinde, Saklıkent Kanyonu’nda başına taş düşen 3 yaşındaki Yamaç Çetin, tedavi gördüğü hastanede 2 gün sonra hayatını kaybetti. Olay, 2 gün önce öğle saatlerinde Kayadibi Mahallesi’nde yer alan kanyonda gerçekleşti. Ailesiyle birlikte kanyonda bulunan Yamaç Çetin’in başına, yerinden kopan bir taş isabet etti.

SAĞLIK EKİPLERİNİN MÜDAHALESİ

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ailesi tarafından kanyondan çıkarılan küçük Yamaç, ambulansla Seydikemer Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Buradaki ilk müdahalenin ardından Yamaç, önce Fethiye’deki özel bir hastaneye, daha sonra ise Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan talihsiz çocuk, doktorların tüm müdahalesine rağmen bugün öğle saatlerinde yaşamını yitirdi.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Olayla ilgili soruşturma süreçleri sürdürülüyor.