Yamaç Çetin, Taş Düşmesiyle Hayatını Kaybetti

ACIL OLAY VE TEDAVİ SÜRECİ

Muğla’nın Seydikemer ilçesindeki Saklıkent Kanyonu’nda 3 yaşındaki Yamaç Çetin, başına düşen bir taş nedeniyle talihsiz bir kaza yaşadı. Olay, 2 gün önce öğle saatlerinde Kayadibi Mahallesi’nde meydana geldi. Yamaç, ailesiyle birlikte kanyonda bulunduğu esnada, yerinden kopan bir taşın başına isabet etmesi sonucu yaralandı.

SAĞLIK EKİPLERİ HIZLA MÜDAHALE ETTİ

İhbarın ardından sağlık ve jandarma ekipleri hızla olay yerine sevk edildi. Ailesi tarafından kanyondan çıkarılan küçük Yamaç, ambulansla Seydikemer Devlet Hastanesi’ne taşındı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından, Yamaç önce Fethiye’deki özel bir hastaneye, ardından da Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Yamaç, doktorların tüm çabalarına rağmen bugün öğle saatlerinde yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.