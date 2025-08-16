Yamaç Paraşütü Dünya Kupası Başladı

YAMAÇ PARAŞÜTÜ DÜNYA KUPASI BAŞLADI

Yamaç paraşütü Dünya Kupası, 35 ülkeden 130 sporcunun katılımıyla Aksaray’daki Hasan Dağı’nda başlamış durumda. Dünyanın en büyük yamaç paraşütü organizasyonlarından biri olan bu kupa, test uçuşları ile açılışını yaptı. Yarışmalar ise 23 Ağustos tarihine kadar devam edecek.

FEDERASYON BAŞKANI AÇIKLAMALARDA BULUNDU

Hasan Dağı’nda yamaç paraşütü kalkış alanında bir açıklama yapan Dünya Yamaç Paraşütü Federasyonu Başkanı Goran Dimiskovski, “Burada 5’inci Dünya Yamaç Paraşütü organizasyonunu yapıyoruz. İspanya’daki süpür final için bu son ayağımız. Aksaray’a çok sık geliyoruz. Aksaray en iyi destinasyonlarından bir tanesi, çok tanınan ve bilinen bir yer. Yaklaşık 130 sporcu 35 ülkeden katılacak ve 8 gün sürecek. Yarışmalar sonunda en iyileri seçmiş olacağız. Aksaray’ın özellikle uçuş için en iyisi diyebilirim. Birçok Avrupa ülkesinde böyle bir potansiyel yok. Türkiye de çok güzel bir ülke. Mesafe anlamında Türkiye’nin en iyisi Hasan Dağı. Biz dünyanın en iyisinin de Hasan Dağı olmasını istiyoruz. Bu anlamda biraz daha çalışmalara ve düzenlemelere ihtiyaç var. Bunları yaptıktan sonra Türkiye’nin iyisi olması yetmeyecek ve dünyanın iyisi olarak görmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE’Yİ TEMSİLEN MİLLİ SPORCULAR YARIŞACAK

Türkiye Hava Sporları Federasyonu Asbaşkanı Abdullah Kahraman ise, “35 ülkeden gelen 120 sporcumuzla bugün başladık. Burada bir hafta boyunca uçuşlarımız gerçekleştireceğiz. Pilotlarımız burada dünya sıralamasında dereceye girecekler. Dünya şampiyonası her yıl 4 ülkede yapılıyor. Türkiye’de bu yıl Aksaray’da yapıyoruz. Bugünkü pilotların görev uçuşları yaklaşık 60 kilometre ve Niğde Bor’a kadar uçacaklar. Bunu da 2,5 saat içinde uçmayı planlıyoruz. 8 milli sporcumuz da buraya katıldı. Biz federasyon olarak bunun sayısını artırmaya çalışıyoruz. Bunun altyapısını da yapmaya başladık. Ülke içindeki şampiyonalarda hazırlayarak dünya şampiyonasına hazırlayacağız” şeklinde yorum yaptı.