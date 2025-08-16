Yamaç Paraşütü Kazası, Nigar Yaralandı

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER VE ZAMAN

Muğla’nın Fethiye ilçesinde, tandem atlayış gerçekleştiren bir yamaç paraşütünün ağaca takılıp, bir restoranın çatısına inmesi neticesinde Nigar Can bacağından yaralandı. Olay, Ölüdeniz Mahallesi’nde saat 17.00 sıralarında gerçekleşti.

KAZANIN DETAYLARI

Babadağ’ın 1900 metre yükseklikteki pistinden tandem atlayış yapan pilot ve yolcusu, iniş sırasında kontrolü kaybetti ve bir işletmenin çatısına iniş yaptı. Yamaç paraşütünün ağa takılması sebebiyle olan kazada, yolcu Nigar Can yaralandı. Olay sonrası bölgeye Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Çatıdan indirilen yaralıya sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptı.

SAĞLIK DURUMU VE SÜREÇ

Ambulansla Fethiye Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Nigar Can’ın bacağından yaralandığı bilgisi alındı. Pilotun sağlık durumunun ise iyi olduğu ifade edildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.