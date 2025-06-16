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Yamaç Paraşütü Pilotunu Denizde Kurtardılar

DÜŞME OLAYI VE KAZA ANI

Muğla’nın Fethiye ilçesindeki Babadağ’dan single (tekli) atlayış yaptıktan kısa süre sonra denize düşen amatör yamaç paraşütü pilotu Esra S., yaralandı. Ölüdeniz Mahallesi’ndeki Babadağ’dan bugün saat 14.00 sularında Esra S., yaklaşık 1700 metre yükseklikteki bir uçuş pistinden atlayış gerçekleştirdi. Ancak havalandıktan hemen sonra, iddiaya göre paraşüt kapanması yaşandı ve Esra S., yaklaşık 100 metre yükseklikten suya düştü.

KURTARMA ÇALIŞMALARI

Düşme anını gören kıyıdaki kurtarma teknesi hızla harekete geçti. Esra S.’nin paraşütün iplerine dolandığı bilgisi üzerine teknedekiler, onun denizden çıkarılmasına yardım etti. Olay yerine sağlık, sahil güvenlik ve jandarma ekipleri sevk edildi. Belcekız Plajı’na çıkarılan Esra S.’ye ilk müdahale, sağlık ekipleri tarafından sürat teknesinde yapıldı.

Müdahale sonrası Esra S., sedyeyle ambulansa taşınarak Fethiye Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Hastanede tedavi altında alınan Esra S.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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