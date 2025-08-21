Haberler

Yamaç Paraşütü Yarışmasında Kalyoncu Hayatını Kaybetti

CENGİZ KALYONCU’YA İLK MÜDAHALE

Aksaray’daki Hasandağı’nda gerçekleştirilen Yamaç Paraşütü Dünya Kupası elemeleri sırasında hayatını kaybeden 57 yaşındaki pilot Cengiz Kalyoncu’ya, düşmesinin ardından ilk müdahaleyi köylüler gerçekleştirmiş. Kalyoncu’yu sıcaktan korumak amacıyla, kendi paraşütüyle ona gölge yapıldığı öğrenilmiş.

TELSİZ İRTİBATI KESİLDİ

18 Ağustos günü, Cengiz Kalyoncu havalandıktan bir müddet sonra telsiz irtibatı kesilmiş. Bunun üzerine diğer paraşütçüler, GPS sinyalini takip ederek Helvadere beldesinin kırsal alanında Kalyoncu’yu yerde, ağır yaralı olarak bulmuş. Sert iniş nedeniyle yaralanan Kalyoncu, çağrılan ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılmış. Ancak hastanede yapılan müdahaleler tüm çabalara rağmen Kalyoncu’nun yaşamını yitirmesine engel olamamış.

CENAZE TÖRENİ

Cengiz Kalyoncu’nun cenazesi, memleketi Gaziantep’te toprağa verilmiş. Ayrıca, Kalyoncu’nun ölümünden sonra 1 gün ara verilen Yamaç Paraşütü Dünya Kupası’nın 23 Ağustos’a kadar devam edeceği bildirilmiş.

ÖNEMLİ

Haberler

Sivas’ta Akıllı Kümes Kapısı Sistemi

Sivas'ta Ahmet Özdemir, tavuklarının korunması için hurdadan malzemelerle akıllı bir kümes kapısı sistemi tasarladı. Sistem, otomatik işlevsellik ve hava durumu izleme özellikleri sunuyor.
Haberler

Zelenskiy, Görüşme İçin Ülkeler Belirtti

Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy, Rusya ile görüşmelerin Türkiye, İsviçre veya Avusturya'da gerçekleşebileceğini belirtti ve güvenlik garantilerinin 7-10 gün içinde netleşmesini umduğunu vurguladı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.