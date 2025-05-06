Yamaçtan Düşen Vatandaş Kurtarıldı

ARTVİN’DE YAŞANAN YARALANMA OLAYI

Artvin’in Şavşat ilçesinde meydana gelen bir olayda yamaçtan düşen bir vatandaş başarılı bir kurtarma operasyonu sonucunda hayata döndürüldü. Olay, ilçenin Söğütlü Mahallesi Dere Çayırı bölgesinde gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, G.A. isimli bir kişi henüz belirlenemeyen bir nedenle yamaçtan düştü ve dere yatağında mahsur kaldı.

EQUİPLERİ GÖREVLENDİRİLDİ

Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesinin ardından, bölgeye AFAD, jandarma ve Şavşat Arama Kurtarma Derneği ekipleri yönlendirildi. Zorlu arazi koşullarına rağmen, ekipler arazi araçlarıyla bölgeye ulaşmayı başardı. Dere yatağında mahsur kalan G.A.’ya ulaşan ekipler, yaralıya hızlı bir şekilde müdahale ederek sağlık ekiplerine teslime etti.

TEDAVİ SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılıp sağlık ekiplerine teslim edilen G.A., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralı kişinin tedavisinin devam ettiği kaydedildi. ŞAVKUD üyesi Burak Köse, konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada, “İhbar üzerine arazili araçlarımızla bölgeye ulaştık. Yaralı vatandaşımıza ulaşıp sağlık ekiplerine teslim ettik” şeklinde bilgi verdi.