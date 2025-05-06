Yamaçtan Düşen Vatandaş Kurtarıldı

ŞAVŞAT’TA YAMAÇTAN DÜŞEN VATANDAŞ KURTARILDI

Artvin’in Şavşat ilçesinde, yamaçtan düşerek dere yatağında mahsur kalan bir vatandaş, ekiplerin başarılı müdahalesiyle kurtarıldı. Olay, ilçeye bağlı Söğütlü Mahallesi Dere Çayırı mevkiinde gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, G.A. isimli vatandaş, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yamaçtan düşerek yaralandı.

EKİPLER OLAY YERİNE SEVK EDİLDİ

Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine, bölgeye AFAD, jandarma ve Şavşat Arama Kurtarma Derneği (SAKUT) ekipleri yönlendirildi. Zorlu arazi koşullarına rağmen arazi araçlarıyla bölgeye ulaşan ekipler, dere yatağında mahsur kalan G.A.’ya ulaştı. İlk müdahalesi olay yerinde yapıldıktan sonra yaralı, sağlık ekiplerine teslim edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan G.A.’nın tedavisinin devam ettiği belirtiliyor.

ŞAVKUD ÜYESİ AÇIKLAMADA BULUNDU

Konu hakkında açıklama yapan ŞAVKUD üyesi Burak Köse, “İhbar üzerine arazili araçlarımızla bölgeye ulaştık. Yaralı vatandaşımıza ulaşıp sağlık ekiplerine teslim ettik” dedi. Bu olay, ekiplerin etkili koordinasyonunun önemini bir kez daha gözler önüne serdi.