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Yamal’ın Bağlılığı ve Sahadaki Başarısı

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GENÇ YETENEK YAMAL’IN BAŞARISI VE DİSİPLİNİ

Genç yaşına rağmen Barcelona gibi büyük bir kulüpte mücadele eden Yamal, futbol sahasındaki yeteneklerinin yanı sıra inancıyla da dikkat çekiyor. Oruç tutarak antrenmanlarına devam eden genç futbolcunun bu tutumu, spor severler arasında büyük bir takdir topladı. Sosyal medya platformlarında birçok kullanıcı, Yamal’ın profesyonelliğini ve dini değerlerine olan bağlılığını övgüyle değerlendiriyor.

SAYILARIYLA DİKKAT ÇEKİYOR

Bu sezon İspanyol devinde toplamda 35 maçta görev alan genç yetenek, bu karşılaşmalarda 11 gol atıp 16 asist yaparak etkileyici bir performans sergiliyor.

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