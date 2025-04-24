Yamanlı Mahallesi Sulama Kanalı Sorunu Var

YAMANLI MAHALLESİ SAKİNLERİNDEN YAYA KÖPRÜSÜ TALEBİ

Samsun’un Çarşamba ilçesine bağlı Yamanlı Mahallesi’nin sakinleri, sulama kanalı nedeniyle karşı tarafta bulunan tarlalarına erişimde ciddi zorluklar yaşadıklarını ifade ederek, yaya köprüsü istiyor. Bölgedeki sulama kanalı, halkın tarlalarına ulaşımını önemli ölçüde engelliyor. 50 hanenin bulunduğu mahallede, halkın kendi tapulu arazilerinin üzerinden geçerek yapılan sulama kanalı, tarlaların büyük bir kısmını kanalın diğer tarafında bırakıyor.

KÖPRÜ YETERSİZLİĞİ PROBLEMİ

Mahallede yaşayan Hidayet Harmancı, tarlalarına ulaşabilmek için kendi imkanları ile ağaç köprü yaptıklarını fakat bu köprülerin zamanla çürüyüp yıkıldığını belirtiyor. Yalnızca bir adet köprü inşa edildiğini fakat mahallenin genişliği nedeniyle bu köprünün yetersiz kaldığını dile getiren Harmancı, “Bu sulama kanalı yapılalı uzun zaman oldu. Bizim tapulu arazilerimizin üzerinden geçti ve tarlalarımızın çoğu karşı tarafta kaldı. Ev ile tarlalar arasında gidip gelebilmek için kendi imkanlarımızla ağaç köprüler yaptık ama zamanla çürüyüp yıkıldı. Ana yolların başına bir köprü yaptılar, ancak bize çok uzak. Bu yüzden kanal üzerine yaya köprüsü yapılmasını istiyoruz” şeklinde konuştu.

MİSAFİR KÖPRÜ İSTEĞİ

Başka bir mahalle sakini olan Mehmet Harmancı ise, “Tarlalarımızın yarısı kanalın karşı tarafında kaldı. Kendi imkanlarımızla yaptığımız köprüler dayanmadı ve yıkıldı. Bu nedenle sulama kanalının uygun noktalarına yaya köprüleri yapılmasını istiyoruz” dedi. Mahalle halkı, durumu ilgili makamlara ilettiklerini ancak henüz olumlu ya da olumsuz bir geri dönüş almadıklarını da vurguladı.