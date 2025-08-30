Yamula Patlıcanı Hasadı Başladı

KAYSERİ’DE YAMULA PATLICANI HASADI BAŞLADI

Kayseri’de Kızılırmak Nehri çevresindeki Yemliha, Ebiç ve Mahzemin mahallelerinde yetişen, mor-beyaz çizgili, çekirdeksiz yapısı ve lezzetiyle bilinen coğrafi işaretli Yamula patlıcanının hasadı başladı. Yaklaşık bin dekar alanda ekimi yapılan patlıcan, yerel halk tarafından geleneksel yöntemlerle toplanıyor. Bu patlıcan, kurutmalık, reçel ve turşu gibi 50 farklı çeşitte değerlendiriliyor.

ÜRETİM BÖLGESİ VE ÖZELLİKLERİ

Kocasinan ilçesinde bulunan Yemliha, Ebiç ve Mahzemin mahalleleri, Kızılırmak Nehri’nin ayırdığı alanlarda üretim yapıyor. Mor-beyaz çizgili yapısıyla ve lezzetiyle kendine has bir yapıya sahip olan Yamula patlıcanı, bölge insanı için önemli bir gelir kaynağı olarak öne çıkıyor. Yıllardır yerel yöntemlerle hasat edilen bu patlıcan, çeşitli şekillerde değerlendiriliyor. 11 yıldır çiftçilik yapan Gökhan Karaaslan, “Coğrafi işaretli bir patlıcanımız var. Özelliği mor ve çekirdeksiz olması nedeniyle kendine özgü, güzel bir lezzeti var. Sıcak iklimi seven bir ürün. Kızılırmak’tan sulamasını yapıyoruz. Rekolte geçen yıla göre düşük. Yemliha patlıcanımızın tadı, aroması ile yemeklik, kızartmalık, dolmalık, közlemelik oluyor. Kızılırmak Nehri kenarındaki farklı iklim, patlıcanın lezzetini artırıyor. Bu lezzeti tadanlar da vazgeçemiyor” şeklinde ifadeler kullandı.

REKOLTE VE FİYATLAR

Mahzemin Mahallesi’nde üretim yapan Ali Ertem, bu yıl rekoltenin düşük olduğunu ancak fiyatların çok iyi seyrettiğini belirtti. Geçen yıl fiyatların düşmesinin ardından bu yıl daha iyi bir tablo çiziliyor. Ertem, “Geçen yıl kilosu 4 liraya kadar düşmüştü. Bu yıl en düşük sattığımız 10 TL, şu anda fiyatlar 20 ile 25 TL arasında değişiyor. Bu patlıcanın özelliği, tadında ve görüntüsünde. Bizim buradaki patlıcanın tadı et tadını verir. Diğer siyah patlıcanlarla arasında tat farkı var” dedi.

ÇALIŞMA ŞARTLARI VE YEVMİYELER

Patlıcan hasadında çalışan İbrahim Demir, yevmiyelerinin düşük olduğunu ifade etti. Demir, “Burada çalışıyoruz. Yevmiyemiz düşük. Diğer illerde en düşük ücret günlük 1500’e kadar çıkıyor. Bizimki ise 900 TL. Çadırlarda kalıyoruz. Ücretlerin arttırılmasını istiyoruz. Çadırda yaşam güç ama bazı yerlerde elektrik, su yok. Bizde var ama diğer arkadaşlarda yok” diye konuştu. Şanlıurfa’dan gelen Ferit Ölmez, günlük 60-70 torba patlıcan torbaladıklarını ve günde 8 saat çalıştıklarını aktardı. “Bir torba 35 kilogram geliyor. Günlük ortalama 2-3 ton arasında patlıcan hasadı yapılıyor” şeklinde sözlerine devam etti.