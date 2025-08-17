Yan Bakma Nedeniyle Kavga, Ölüm

OLAYIN DETAYLARI

İstanbul Avcılar’da “yan baktın” kavgasında bıçaklanan bir kişi, hastanede hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden kişinin yakın zaman önce baba olduğu bildirildi. Olay, akşam saat 17.30 sıralarında Avcılar ilçesine bağlı Yeşilkent Mahallesi G-612. Sokak’ta meydana geldi.

TARTIŞMA VE KAVGA

Edinilen bilgilere göre, sokakta 62 yaşındaki Hamit A. ile 36 yaşındaki Emrah Demir arasında yan bakma yüzünden bir tartışma yaşandı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. İddiaya göre, Emrah Demir, Hamit A. tarafından birden fazla defa bıçaklandı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Demir, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

ŞAHIS YAKALANDI

Hamit A., Avcılar Asayiş Büro ekipleri tarafından yakalandı ve gözaltına alındı. Kavga sonucunda hayatını kaybeden Emrah Demir’in yakın zamanda baba olduğu bilgisi, olayın trajedisini artırdı.