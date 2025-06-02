Yan Flütle Moral Desteği Sunuluyor

HASTANEDE MÜZİK DİYALİZ HASTALARINA MORAL VERİYOR

Antalya’nın Döşemealtı Devlet Hastanesi’nde diyaliz gören hastalara müzikle moral desteği sunuluyor. Uzun süreli tedavi süreçlerinde gereken motivasyonu sağlamak amacıyla, sağlık çalışanı hemşirenin düzenlediği yan flüt konseri hastalara ulaşıyor. Geçen yıl açılan hastanede, 19 Mart tarihinden itibaren hizmet vermeye başlayan Hemodiyaliz Ünitesi’nde farklı bir uygulama hayata geçirildi. Sağlık ekibi, hastaların moral bulmasını ve tedavi sürecinin daha verimli geçmesini hedefleyerek müzik sunumları gerçekleştiriyor.

TEDAVİ SÜRECİNDE MORAL DESTEKLEMENİN ÖNEMİ

Döşemealtı Devlet Hastanesi Hemodiyaliz Ünitesi’nde geçici görevle bulunan 35 yıllık hemodiyaliz hekimi Saadet Çelikörs, moral desteğinin tedavi sürecindeki rolüne vurgu yapıyor. Yeni açılan ünitede 19 Mart’tan bu yana 10 hastaya hizmet verdiklerini ve bayramdan sonra 20 hastaya ulaşmayı planladıklarını belirtiyor. Çelikörs, hastalar arasında diyalize yeni başlayanların yanı sıra 2, 3 ve hatta 5 yıldır diyalize girenlerin bulunduğunu ifade ediyor. “Moral motivasyon çok önemli” diyen hekim, hastalar için müzik sunumunun faydalı olduğunu aktarıyor.

HEMŞİRE MÜZİK İLE DESTEK SUNUYOR

Diyaliz hastalarına moral veren hemşire Nimet Sönmez, yan flüt eğitimi aldığını ve bu yeteneğini mesleğiyle birleştirdiğini belirtiyor. Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Bekir Çavuşoğlu’nun önerisiyle etkinlik düzenlediklerini anlatan Sönmez, “Yaklaşık 1,5-2 yıldır yan flüt dersi alıyorum. Hastanemizde moral ihtiyacı olan pek çok birim var. Diyaliz de bunlardan biriydi” diyor. Müzik etkinliklerinin sağlık alanında sağladığı katkılara dikkat çeken Sönmez, hastalarla kurulan bu iletişimin kendisi için mutlu edici olduğunu belirtiyor.

MÜZİK ETKİNLİĞİ HASTALAR ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

23 yaşındaki diyaliz hastası Esra Şimşek, müzik etkinliğinin kendisini olumlu etkilediğini söylüyor. Sekiz yıldır diyaliz gördüğünü ve böbrek nakli beklediğini aktaran Şimşek, hastaneden aldığı hizmetten memnun kaldığını ifade ediyor. Çalışanların sıcak kanlılığının motivasyona katkı sağladığını belirten Şimşek, müzik etkinliğinin kendisi için sürpriz olduğunu vurguluyor ve “Evet, bayağı bir farklı etkinlik oldu. Böyle bir etkinliği beklemiyordum, güzel geldi. Müzik çok güzeldi” diye ekliyor.