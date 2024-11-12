Yan Oda’da İşlenen Suç

ÜZERİNE HENÜZ KAPATILMAZKEN BAŞKA BİRİYLE EVLİLİĞİ YÜRÜTEN BİR İNSAN

İstanbul’un Bağcılar ilçesinde Umut Karaçam, eşi Melisa Karaçam ile boşanma aşamasında olduğu dönemde, erzak getirme bahanesiyle eşinin yaşadığı eve girdi. Gerekli olan unsurları saklamadan gerçekleştirdiği bu olayda, ilk olarak çocuklarını bir odaya kapattı. Ardından, Melisa Karaçam’a karşı detaylı bir şekilde harekete geçti; ona önce tecavüz etti, sonrasında ise ağır işkenceler uyguladı. Bu trajik olayın en son aşamasında ise eşine üç kurşun sıktı. çocuklar, yaşadıkları şiddeti odaya kapatılarak hiçbir şekilde müdahale edemeden dinlemek durumunda kaldı.