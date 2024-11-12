More
Gündem

Yan Oda’da İşlenen Suç

yan-oda-da-islenen-suc

ÜZERİNE HENÜZ KAPATILMAZKEN BAŞKA BİRİYLE EVLİLİĞİ YÜRÜTEN BİR İNSAN

İstanbul’un Bağcılar ilçesinde Umut Karaçam, eşi Melisa Karaçam ile boşanma aşamasında olduğu dönemde, erzak getirme bahanesiyle eşinin yaşadığı eve girdi. Gerekli olan unsurları saklamadan gerçekleştirdiği bu olayda, ilk olarak çocuklarını bir odaya kapattı. Ardından, Melisa Karaçam’a karşı detaylı bir şekilde harekete geçti; ona önce tecavüz etti, sonrasında ise ağır işkenceler uyguladı. Bu trajik olayın en son aşamasında ise eşine üç kurşun sıktı. çocuklar, yaşadıkları şiddeti odaya kapatılarak hiçbir şekilde müdahale edemeden dinlemek durumunda kaldı.

ÖNEMLİ

Gündem

Yoğun Bakımda Elif Nur’un Ölümü

Çanakkale'de refüje çarpıp takla atan otomobilin sürücüsü Elif Nur Çalışkan, kaza sonrası 9 gün mücadelesinin ardından hayatını kaybetti.
Gündem

Narkoçelik-48 Operasyonu İle Uyuşturucu Yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son iki haftada 73 ilde gerçekleştirilen Narkoçelik-48 operasyonlarında 4,9 ton uyuşturucu ve 9,9 milyon uyuşturucu hapın ele geçirildiğini açıkladı. 780 şüpheli yakalandı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ayrı bir sayfada açılır. Yayınlanan haberlerden, yazılardan ve yorumlardan yazarları sorumludur.