Yana Aydemir İslamiyeti Seçti Ve Huzur Buldum

RUS YANA’NIN HUZUR YOLCULUĞU

Yedi yıl önce Türkiye’ye gelen Rus Yana, İslamiyet’i seçerek hayatında önemli bir değişiklik yaşadı. 31 yaşındaki Yana Aydemir, otobüste tanımadığı bir kişiden aldığı bir kitabı okuyarak hidayete erdi. Gastronomi alanında çalışarak, şef olarak kariyerine devam eden Yana, bu süreçte yaşadığı ruhsal dönüşümü ve ‘huzur’ arayışını paylaştı. Türkmenistan’da doğan Yana, Türkiye’ye geldikten sonra bir Türk ile evlenip bir çocuk sahibi oldu. Samsun’da ticaretle uğraşan Yana, şu an özel bir restoranda dünyaca ünlü lezzetleri tanıtmaya çabalıyor.

İSLAM İLE TANISMA SÜRECİ

İslam’ı tanımaya ve kabullenmeye 13-14 yaşlarındayken başlayan Yana, Türkiye’ye geldiğinde bir Cuma günü iş çıkışında otobüste bir adamın kendisine bir kitap uzattığını hatırlıyor. “O sırada güneş camdan kitaba vuruyordu. Ben bunu bir işaret olarak algıladım” diyen Yana, bu olayın sonrasında sabah ezanından önce kalkmaya başladığını, namazı ise hayatının bir parçası olarak gördüğünü ifade ediyor. Ruhunu arındırmaya ve huzur bulmaya yönelik düşüncelerini dile getirerek, “Namaz benim için sadece ibadet değil, hayatın koşuşturmasına karşı ruhumun verdiği cevaptır” şeklinde açıklama yapıyor.

GASTRONOMİDEKİ HEDEFLERİ

Yana, gastronomi alanında şef olarak çalışırken Samsun’da olmayan lezzetleri tanıtmakla ilgilendiğini aktarıyor. “Türkiye’de evlendim ve burada kalmaya karar verdim. Samsun’u seviyorum” diyen Yana, bölgede Türk mutfağı dışında Fransız ve İtalyan gibi farklı kültürleri de tanıştırarak insanların damak zevklerine hitap etmeye çalıştığını belirtiyor. Restoran sektöründe artan rekabetin faydalı olduğunu düşünerek, bu durumun kalitenin artmasını sağlayacağına inanıyor. Ayrıca, “İnsanlar korkmuyorlar ve alışmaya başladılar” diye ekliyor.