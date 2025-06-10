Yanakent Emniyet Ekipleri Narko Uygulama Yaptı

SAMSUN’DA NARKO ALAN UYGULAMASI

Samsun Emniyet Müdürlüğüne bağlı Yakakent İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, Narko Alan uygulaması sırasında önemli buluşlar gerçekleştirdi. Yapılan uygulama çerçevesinde, çok sayıda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi. Durdurulan şüpheli araçlar ve kişiler üzerinde yapılan kontrollerde, 223 adet sentetik ecza, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 14 adet tabanca fişeği bulundu.

ADLİ İŞLEMLER BAŞLATILDI

Gerçekleştirilen işlemler neticesinde, 2 kişi “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanma” suçundan, 1 kişi ise “Ruhsatsız Silah Bulundurma” suçundan adli tahkikat sürecine alındı. Bu uygulama, bölgedeki güvenliğin sağlanmasına katkı sağlıyor.