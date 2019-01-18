Yanal: Bu sonuçları alacak takım değiliz

Fenerbahçe, sezonun ikinci döneminde de kötü sonuçlar almaya devam ediyor. Konuya ilişkin teknik adam Ersun Yanal’dan açıklama geldi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Ümraniyespor mağlubiyetinin ardından, “Biz bu sonuçları alacak takım değiliz. Bunun artık süresi doldu.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Ümraniyespor mağlubiyetinin ardından, “Biz bu sonuçları alacak takım değiliz. Bunun artık süresi doldu. Fenerbahçe kendi gücünü rakibe kabul ettirecek her türlü davranışı ve tavrı göstermek zorunda” dedi.

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu ilk maçında Ümraniyespor’a 1-0 mağlup oldu. Müsabaka sonrası konuşan Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, sonucun maçın başındaki finale uymadığını söyleyen Yanal, “Beklemediğimiz bir sonuçtu. Hiçbir mazerete sığınmadan biz bu sonuçları alacak takım değiliz. Bunun artık süresi doldu. Fenerbahçe kendi gücünü rakibe kabul ettirecek her türlü davranışı ve tavrı göstermek zorunda. Bütün oyuncular bu bilgiye sahip. Hepsi deneyimli oyuncular. Oyunun 15 dakikalık bölümü başında bazı bölümleri oynadığımız oyunu daha fazlasına yaymak ve hep bu pozisyonları üretmek amacımız. Oyunculara bunları anlatarak uzun süreli oynamak zorunda olduğumuzu söylemek zorundayız. Bunun dışındaki oyun tavrı böyle olmamalı. Bunu ayağa kaldıracak bir zaman dilimi kısa ve hızlı. Biz bu turu geçeceğiz. Yoğun tempomuz var ve bu oyuncularımızı kullanacağız. Bir transfer dönemi var zor bir dönem. Devre arasına yaymak, hızlandırmak oldukça zor. Yetenekli, becerikli oyuncularımız var. Bazen hiç ummadığımız bir 10 kişi kalmamız oluyor. Zaman çok kısa. Onları ayağa kaldıracak olan biziz” diye konuştu.

Slimani’nin attığı gollerle ilgili paylaşımlarda bulunduklarını anlatan Yanal, “Oldukça eskiden başlayan güzel bir 45 dakika geçirdik ve bunu tekrar etmeyi düşünüyoruz. Bazen maalesef olmuyor. Ama bu oyuncunun daha önceki yıllardaki gol yeteneğini biliyorsunuz. Yaklaşık bugün itibariyle 90 tane golünü izledik beraber. Nasıl atmış, hangi tarzda gerçekleştirmiş diye. Ben girdiği pozisyondaki duran toptu galiba o vuruşu dışında oyundaki isteği, arzusu bazı maçlara göre daha yüksek. Bu yeterli değil. Fenerbahçe’ye gol lazım. Onu ayağa kaldıracak her şeyi yapıyoruz. O da hızlı bir şekilde geri dönecek. Bursa maçında olmayacak aramızda cezasından dolayı. Turu geçmeliyiz. Fenerbahçe yoluna devam etmek zorunda” ifadelerini kullandı.

“Fenerbahçe maçı kazanmak için sahaya çıkar”

Takım halinde yaptıkları konuşmalara değinen Ersun Yanal, “Fenerbahçe her maçı kazanmak için sahaya çıkar. Fenerbahçe kazanmak için sahaya çıkacak, 4-5 maç belki aynı takımla sahada olacak ama aynı kazanma tavrıyla sahada olacak. Transfer konusunda bu ayda bir transfer çok çok zor. Oyuncularını vermek istemeyenler var. Bu dönem zor bir dönem. Çok dikkatli davranmak zorundayız. Bunun en iyisini Fenerbahçe yapacak” şeklinde konuştu.

“Hatadan çıkmak için desteğe ihtiyaç var”

Beklentiler hakkında konuşan Yanal, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bunlar çok zor şeyler. Bu beklenti devamlı yükseliyor. Futbol özellikle globalleştikçe daha disiplinli kompakt oynandıkça bu gibi süreç elbette eksiğimiz var. Oyuncu sayımız fazla değil. O bölgeye takviye daha stresi yönetecek oyuncularla daha iyi oynarız. Sürekli devamlılığı sağlamak zorundayız. Hem fiziksel hem psikolojik rakibi rahatlatmak olmalı. Kazanarak gitmeliyiz. Hatadan çıkmak için desteğe ihtiyaç var.”

“Oyuncu kaybetmek en son şey”

Kırmızı kart görerek takımı 10 kişi bırakan Eljif Elmas’ın genç bir oyuncu olduğunu belirten tecrübeli teknik adam, “Fenerbahçe’nin aldığı sonuçların, istemediği sonuçların içinde olan genç bir oyuncu olarak en hızlı yıpranan o. En çok etkilenenlerden bir tanesi olacak. Zamanında dinlendirmek, zamanında oynatmak. Oyuncuyu kaybetmek en son düşünülen şey. Basketbolda çaylak oyuncular gibi. Takım sonuçlara gitmeye başlayınca Eljif’te çok farklı bir değer olacaktır. Onlar bizim için bir değer. Takımın yükselişi inişi olacak. Fenerbahçe takımı için son net görünen şeyler var. 3 resmi maçın içinde bugün mağlup olduk. Bu mağlup olmamanın durumu kendi içimizde çözeceğiz. Biz beraberiz oyuncularımızla beraber yapacağız ve onların bunu yapacağına inanıyorum” diyerek sözlerini tamamladı.

TRT