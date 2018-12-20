Yanal, Volkan’ı affedecek mi?

Ersun Yanal'ın kaleci Volkan Demirel'i affedip affetmeyeceği merak konusu oldu.

Fenerbahçe’nin yeniden başına geçen teknik adam Ersun Yanal’ın süresiz kadro dışı bırakılan Volkan Demirel hakkındaki kararı merakla bekleniyor.

Ersun Yanal’ın takımın başına geçmesi sonrası yeni bir sayfa açılan Fenerbahçe’de kadro dışı bırakılan 4 futbolcuyla ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

Ersun Yanal’ın dönüşü ile birlikte Fenerbahçe’de kadro dışılara af gelip gelmeyeceği en çok merak edilen konuydu…

Yanal önceki gün bu soruya, “Henüz görevimin üçüncü günündeyim. Antalya maçının ardından daha net ve açık cevaplar verebilirim” yanıtını vermişti.

Sabah’ta yer alan habere göre; Yanal’ın kararının Aatif ve Dirar’ın takıma geri dönmesi yönünde olacağı öğrenildi.

2 Faslı oyuncudan faydalanabileceğine inanan Yanal, Volkan Demirel ve Ozan Tufan’ın dönüşlerine ise sıcak bakmıyor.

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