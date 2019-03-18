Yanal’dan Tolgay’a: Saygı duymak zorundasın

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Beşiktaş’tan Fenerbahçe’ye transfer olan Tolgay Arslan’a teknik adam Ersun Yanal’dan tepki geldi.

Sivasspor maçında kenara gelirken yaptığı hareketlerle bu karara tepki gösteren Ersun Yanal, tavrı nedeniyle fubolcu ile konuştu. Tolgay, takımının golünden sonra ise Ersun Yanal’a sarılarak sevincini yaşadı ancak bu hareketi de onu tepkilerden kurtaramadı. Ersun Yanal’ın maç sonrası Tolgay Arslan ile görüştüğü ve bu davranışların takıma zarar vereceğini söylediği öğrenildi. Ersun Yanal’ın Tolgay Arslan’a “Kendine hakim ol, sakin kal. Bu tarz hareketlerin sana da takıma da zarar verir. Tercihlerime saygı duymak zorundasın” sözleriyle uyardığı öğrenilirken Tolgayr Arslan’ın ise hocasından özür dilediği kaydedildi.

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