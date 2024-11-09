“Yanardağ Patladı: Üç Patlama Gerçekleşti”

PATLAMALARIN YAŞANDIĞI YER

Endonezya’nın Flores Adası’nda bulunuyan Lewotobi Laki-Laki Yanardağı, son zamanlarda 3 farklı patlama gerçekleştirdi. Bu patlamalar, lav ve kül püskürtmesine neden oldu. Yanardağın püskürttüğü küllerin yüksekliği ise 9 kilometreye kadar ulaştı.

BÖLGEDEKİ DURUM VE UYARILAR

Patlamaların yakınındaki köylerde herhangi bir zarar meydana geldiğine dair henüz bir bilgi yok. Ancak bölgedeki sakinler, “soğuk lav akışına karşı dikkatli olmaları” konusunda yetkililer tarafından uyarıldı. Ayrıca, daha önce 3 Kasım Pazar günü gerçekleşen bir patlama sonucunda 10 kişinin hayatını kaybettiği bilgisi dikkat çekiyor.