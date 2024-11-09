Yanardağ Patlaması Sebebiyle Tahliye Uyarısı

VOLKANİK AKTİVİTELERİN ARTTIĞI BÖLGE

Endonezya’nın Flores Adası’nda yer alan Lewotobi Laki-Laki Yanardağı’nda üç büyük patlama gerçekleşti. Bu patlamalar sonucunda, lav ve kül fışkırmaları meydana geldi ve küllerin yükselişi 9 kilometreyi buldu.

SAKİNLERE TAHLİYE UYARISI YAPILDI

Patlamalar nedeniyle bölgedeki sakinlere kalıcı tahliye uyarısı yapıldı. Sakinlerin ayrıca “soğuk lav akışına” karşı dikkatli olmaları yönünde bilgilendirilme gerçekleştirildi. Yakın köylere patlamaların herhangi bir zarar verip vermediği konusunda ise henüz net bir bilgi bulunmuyor.