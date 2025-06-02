Yandex Arama, UEFA Finalleri’ni İzle

YANDAX’TAN UEFA ULUSLAR LİGİ FİNALE ANLIK GÜNCELLEMELER

Yandex kullanıcıları, UEFA Uluslar Ligi Finalleri’ndeki mücadeleler hakkında sonuçları ve güncellemeleri Yandex Arama üzerinde anlık olarak takip edebiliyor. Şirketin yaptığı açıklamaya göre, 4-8 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek olan organizasyonun yarı final karşılaşmalarında Almanya ile Portekiz ve İspanya ile Fransa karşı karşıya gelecek. Yandex kullanıcıları, bu maçların yanı sıra üçüncülük ve final karşılaşmalarıyla ilgili sonuçları ve güncellemeleri arama çubuğunun hemen altında konumlanan Yandex Arama ile anlık olarak izleyebilecek.

TÜRKİYE’NİN EN ÇOK ARANAN MAÇI

Yandex Türkiye, UEFA Uluslar Ligi 2024-25 sezonu kapsamında Türkiye’de yapılan aramalara yönelik bir analiz gerçekleştirdi. Türkiye ile Macaristan arasındaki A/B play-off turu rövanş mücadelesi ise sezon boyunca en çok aranan maç olarak dikkat çekti. Analiz sonuçlarına göre, aramaların yüzde 16’sı bu maça ilişkin gerçekleşti. Ayrıca, doğrudan maç isimlerine yönelik yapılan sorguların, turnuva adıyla gerçekleştirilen genel aramalardan daha fazla ilgi gördüğü tespit edildi.

KULLANICILARIN EN SIK SORGULADIĞI KONULAR

Yandex Arama’da kullanıcıların en fazla merak ettiği konular arasında maç tarihleri, fikstür, özet görüntüler, puan durumları ve yayın bilgileri yer aldı. Türkiye’nin bulunduğu B Ligi 4. Grup maçları genel olarak önemli bir ilgiyle karşılandı. Macaristan ile oynanan iki ayaklı play-off karşılaşmaları, Uluslar Ligi’nin tüm maçları arasında en fazla aranan karşılaşmalar oldu. Türkiye’nin yanı sıra İspanya-Hollanda ve Fransa-Hırvatistan çeyrek final maçları da organizasyonun en çok aratılan karşılaşmaları arasında yer aldı.