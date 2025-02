Yandex’ten Açık Kaynaklı Yenilik: Perforator

YENİLİKÇİ ARAÇ PERFORATOR, AÇIK KAYNAK OLARAK KULLANIMA SUNULUYOR

Küresel teknoloji şirketi Yandex, sunucuların ve uygulamaların sürekli gerçek zamanlı izlenmesi ile analizi için geliştirdiği yenilikçi araç Perforator’u açık kaynak olarak erişime sunuyor. Perforator, bir şirketin tüm kod tabanındaki verimsizlikleri tespit edip analiz edebiliyor. Geliştiriciler, bu araç sayesinde en yoğun kaynak kullanan kod bölümlerini belirleyerek optimizasyon için detaylı istatistikler elde ediyor. Perforator, kod verimsizliklerini belirleyip profil güdümlü optimizasyonu destekleyerek, işletmelerin uygulamalarını manuel olarak optimize etmeleri ve altyapı maliyetlerini %20’ye kadar azaltmaları için doğru veriler sağlıyor. Şirketlerin büyüklüğüne bağlı olarak bu durum, yılda milyonlarca hatta milyarlarca lira tasarruf anlamına gelebiliyor.

PERFORATOR’UN FAYDALARI

Yandex’te kıdemli bir geliştirici olan Sergey Skvortsov, konuyla ilgili açıklamalarında şunları söylüyor: “Perforator, işletmelerin performanstan ödün vermeden sunucularından en iyi şekilde yararlanmalarına yardımcı oluyor. Perforator’u kullanarak işletmeler kodlarını optimize edebilirler, sunucu yükünü azaltabilirler ve neticede enerji ve ekipman maliyetlerini düşürebilirler.” Kaynak optimizasyonu, büyük veri merkezleri ve teknoloji şirketleri kadar, sınırlı kaynaklara sahip küçük işletmeler ve yeni başlayanlar için de önemli bir konu. İşletmeler, ek ekipmanlara yatırım yapmak yerine mevcut altyapılarını performanstan ödün vermeden optimize etmek için Perforator’dan yararlanabiliyor. Araç, bir yılı aşkın süredir birçok Yandex hizmetinde profil oluşturma amacıyla kullanılıyor ve dünya çapındaki şirketler ile araştırmacılar tarafından erişim sağlanıyor.

ÖZEL ÇÖZÜMLER SUNUYOR

Şirketler, Perforator’u kendi sunucularına kurarak harici bulut sağlayıcılarına bağımlılığı en aza indirebiliyor ve verileri üzerinde tam kontrol sahibi olabiliyor. Bu durum, Perforator’u kapalı altyapılarda faaliyet gösteren sıkı veri güvenliği gereksinimlerine sahip kuruluşlar için etkili ve uyumlu bir çözüm haline getiriyor. Sergey Skvortsov, “Perforator, yılda milyonlarca lira tasarruf sağlama potansiyeline sahip 10-100 sunuculu küçük işletmelerden, tasarrufların yılda yüz milyonlarca hatta milyarlarca liraya ulaşabileceği çok sayıda sunucuya sahip daha büyük işletmelere kadar her ölçekteki şirkete fayda sağlayabilir. Şirketinizin büyüklüğü ne olursa olsun, Perforator altyapı maliyetlerini azaltmanıza yardımcı olarak kaynaklarınızı daha fazla inovasyon ve büyüme için kullanmanızı sağlayabilir” diyerek sözlerini sürdürüyor.

PERFORATOR’UN ÇALIŞMA MEKANİZMASI

Perforator, sunucu kaynak kullanımı hakkında detaylı bilgiler sağlıyor ve kodun performans üzerindeki etkisini analiz ederek hangi uygulamaların en fazla sistem kaynağını tükettiğini vurguluyor. Bu araç, Linux çekirdeği içindeki küçük programları güvenli bir şekilde çalıştırmak için eBPF teknolojisini kullanıyor. eBPF, kaynak kodunu değiştirmeden gelişmiş izleme, güvenlik ve performans optimizasyonu sunuyor. Perforator, C, C++, Go, Rust, Python ve Java gibi yerel programlama dillerini destekliyor. Çözüm, sıcaklık grafikleriyle derinlemesine analiz ve veri görselleştirme sağlayarak sorun teşhisini daha yönetilebilir hale getiriyor. Sergey Skvortsov, “Perforator, Yandex’in zorlu ortamında bir yılı aşkın süredir test ediliyor ve sunucu performansını izlemek ve optimize etmek için güvenilir ve çok yönlü bir çözüm olmasını sağlayan geniş özellikler sunuyor” diyerek ekliyor.

GELECEK PLANI VE AÇIK KAYNAK KAVRAMI

Perforator’un en önemli avantajlarından biri, C++ programlarını otomatik olarak %10’a kadar hızlandıran profil güdümlü optimizasyon (PGO) desteği sunması. Perforator, bireysel bilgisayarlarda da rahatlıkla çalışacak şekilde tasarlanmış. Bu durum, onu yalnızca büyük işletmeler için değil, yeni başlayanlar ve teknoloji meraklıları için de erişilebilir hale getiriyor. Bunun yanı sıra, Perforator, daha bilinçli kararlar alınmasına yardımcı olan A/B test yetenekleri ile büyük kuruluşlar için özel olarak hazırlanmış temel özellikler sunuyor. Yandex’in Perforator’u açık kaynak haline getirme kararı, şirketin sistem teknolojilerinin geliştirilmesinde topluluk iş birliğini teşvik etme konusundaki kararlılığını gösteriyor. Skvortsov, “Bu tür temel sistem teknolojilerinin açık kaynaklı hale getirilmesinin dünya genelinde teknoloji inovasyonunu teşvik etmeye yardımcı olduğuna inanıyoruz. Teknolojilerimizin topluma yarar sağlamasını ve geliştiricilere ve işletmelere değer katmasını hedefliyoruz. Açık olması sayesinde profilleme altyapısının geliştirilmesine ilişkin kararları topluluk ile beraber almamız mümkün hale geliyor.”

YENİ ÖZELLİKLER YOLDA

Yakın gelecekte, Perforator, Python ve Java ile geliştirilmiş entegrasyon ve olay analizi gibi ek yeteneklerle daha da ileri gidecek. Perforator’un kaynak kodu, büyük dil modellerinin eğitim sürecini hızlandırmak için tasarlanmış bir araç olan YaFSDP gibi diğer Yandex açık kaynak çözümleriyle birlikte GitHub’da kullanıma sunulacak.