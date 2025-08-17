Yandex Türkiye, İstanbul Ücretleri Gerçek Zamanlı Gösteriyor

DİJİTAL HİZMETLER EKOSİSTEMİ GÜÇLENİYOR

Yandex Türkiye, dijital hizmetler ekosistemine güç katarak İstanbul’da toplu taşımanın daha öngörülebilir ve uygun fiyatlı olmasına odaklanıyor. Son güncellemelerle birlikte, Yandex Maps ve Navigasyon uygulamaları, kullanıcıların şehir içindeki yolculuklarını daha iyi planlamasına yardımcı olmak amacıyla toplu taşıma ücretlerini de göstermeye başladı. Bu yenilikler, toplu taşıma ve ulaşım deneyimini önemli ölçüde destekliyor.

İDO ile yapılan yeni stratejik iş birliği sayesinde, Yandex’i varsayılan arama motoru olarak seçen kullanıcılara ekonomik fırsatlar sağlanıyor. İstanbulkart ile yürütülen iş birliği de, İstanbul’un toplu taşıma ağına ve şehir genelindeki 100.000 noktaya erişimi önemli ölçüde kolaylaştırıyor. Kullanıcılar, Yandex Maps ve Navigasyon üzerinden planladıkları rotalarda ulaşım adımlarının toplam maliyetini ve her bir adımın ücret bilgisini görebiliyor. Bu ücret bilgileri, İETT, İstanbulkart, Marmaray ve Şehir Hatları gibi İstanbul’un toplu taşıma yetkililerinin resmi verilerine dayanarak sunuluyor.

KULLANICI DENEYİMİNDE YENİLİKLER

Örneğin, İstanbul Havalimanı’ndan Beykoz Kasrı’na rota oluştururken, uygulama yolculuğun toplam ücretini, ayrıca M11 metro hattı ve 122C gibi otobüs aktarmalarının maliyetlerini de detaylı olarak gösteriyor. Bu yeni güncellemeler, iOS ve Android işletim sistemlerine sahip Yandex Maps ve Navigasyon’ın en son sürümünde yer alıyor. Ücret görünürlüğünün yanı sıra, Yandex Türkiye, İstanbul’da toplu taşımayı daha uygun hale getirmek için iki sınırlı süreli kampanya da başlatıyor.

KAMPANYALARDAN YARARLANMA FIRSATI

İDO ile yapılan iş birliği çerçevesinde, Yandex’i varsayılan arama motoru olarak ayarlayan kullanıcılara feribot biletleri için kullanılmak üzere 100 TL kredi sağlanıyor. Aynı zamanda, İstanbulkart üzerinden kullanıcıların dijital hesaplarına otomatik olarak 100 TL kredi tanımlanıyor. Kullanıcılar, bu kredilerle 100.000’den fazla şehir noktasında, restoranlar, süpermarketler ve taksiler gibi yerlerde ödeme yapabiliyor. İDO kampanyası ve İstanbulkart teklifiyle ilgili daha fazla bilgiye ilgili resmi web sitelerinden ulaşmak mümkün.