Yandex Türkiye’nin Geleceğe Yönelik Stratejileri

DİJİTAL DÜNYADA YENİLİKLER

Yandex Search Türkiye Genel Müdürü Alexander Popovskiy, etkinlikte Yandex’in Türkiye’deki yatırımları ile geleceğe yönelik teknolojik çözümlerini katılımcılarla paylaştı. Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy ile yaptığı söyleşide, Yandex’in Türkiye’ye yönelik stratejik yatırımları ve yenilikçi çözümleri hakkında önemli değerlendirmeler sundu. Etkinliğe, önde gelen dijital, finansal ve endüstriyel şirketlerden 50’den fazla C-level yönetici, kamu sektörü ve STK temsilcisi katıldı. Popovskiy, sunumu sırasında Yazeka ile Yandex Arama da dahil olmak üzere Yandex’in geniş kapsamlı çözümlerinin önemini vurguladı.

YAZEKA ÇÖZÜMÜNÜN AVANTAJLARI

Şirketin son teknoloji ürünü Yazeka, güvenilir referanslarla kesin ve bağlam temelli yanıtları sağlayarak arama sürecini basitleşmekle kalmıyor, aynı zamanda geleneksel arama motoru modelinden niteliksel olarak farklı bir yaklaşıma doğru bir paradigma değişimini temsil ediyor. Yandex, Yazeka ile düzinelerce arama sonuç bağlantısını eleme ihtiyacını ortadan kaldırarak en alakalı, kişiselleştirilmiş ve zamana duyarlı sonuçları anında sunuyor. Popovskiy, bu konuda, “Yandex, en ileri teknolojiyi geliştirmek ve altyapıyı iyileştirmek için büyük ölçekli yatırımlar yaparak Türkiye için uzun vadeli güvenilir bir partner olmayı hedefliyor. Ürünlerimizin güncel ve her şeyden önce kullanışlı kalmasını sağlamak amacıyla Türk kullanıcılara yönelik rafine edilmiş çözümler oluşturmak için yerel yeteneklerden yararlanmaya kararlıyız” dedi.

Etkinlikte yapılan söyleşide, yabancı yatırımcıları cezbedecek bir altyapının oluşturulması ve Türkiye’deki dijital ortamın iyileştirilmesi konuları gündeme geldi. Tartışmada, sağlıklı yüksek teknoloji ekosistemlerinin teşvik edilmesinde adil rekabetin kritik rolü üzerinde duruldu. Rekabet Kurumu’nun açık ve rekabetçi bir pazar sağlamak için sürdürdüğü çabaların desteklendiği kaydedildi. Bu yaklaşım, inovasyonu teşvik etmek ve hem tüketicilere hem de işletmelere daha geniş bir yelpazede kaliteli dijital çözümler sunmak için önem taşıyor.

YANDIK’İN VİZYONU VE GELECEK HEDEFLERİ

Alexander Popovskiy, Yandex’in vizyonunun sadece Türkiye’nin dijital dönüşümüne katılmakla sınırlı olmadığını tekrar vurguladı. Yandex, ülkenin kültürel mirasını ve tarihini göz önünde bulundurarak Türk kullanıcılarının benzersiz ihtiyaçlarına uyarlanmış yapay zeka destekli çözümler sunarak bu evrimi yönlendirmeyi hedefliyor. Şirketin Türkiye’ye olan bağlılığı ve devam eden yatırımları yeni ortaklıklar kurma çabalarıyla birleşerek web arama endüstrisinin hem içinde hem ötesinde yeni bir teknolojik ilerleme çağına zemin hazırlıyor.