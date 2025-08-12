Haberler

Yangın, 1 Saate KONTROL ALTINA Alındı

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde bulunan Gedelek Mahallesi’nde içme suyu deposunun üst bölümlerindeki makilik alanda meydana gelen yangın, yalnızca 1 saat içinde kontrol altına alındı. Yangının ardından, bölgede devam eden soğutma çalışmaları da sürüyor.

SOĞUTMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Ekipler, yangının etkilerinin tamamen ortadan kaldırılması için yoğun bir çaba harcıyor. Yangının sebebine dair herhangi bir açıklama yapılmadı. Ancak yetkililer, yangının söndürülmesinin ardından alanın güvenliğini sağlamak için gerekli önlemleri almaya devam ediyor.

ÖNEMLİ

