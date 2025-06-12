Yangın, 1 Saatte Söndürüldü

YANGIN BURSADA İNŞAAT MALZEMELERİ SATIŞI YAPILAN İŞ YERİNDE ÇIKTI

Bursa’nın Yıldırım ilçesinde, inşaat malzemeleri satışı yapılan bir iş yerinde yangın meydana geldi. Olay, sabah saat 06.00 civarında gerçekleşti. Yangın çıktığını gören vatandaşlar durumu hemen yetkililere bildirdi.

İTFAİYE EKİPLERİ HIZLA MÜDAHALE ETTİ

Bölgeye hızla intikal eden itfaiye, polis ve sağlık ekipleri, yangınla ilgili gerekli önlemleri aldı. Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemlerini aldıktan sonra yangın söndürme çalışmalarına destek verdi. İtfaiye ekipleri, yaklaşık bir saatlik çalışma sonucunda alevleri kontrol altına alarak yangını söndürdü.

ÇIKAN YANGININ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Yangın sonucunda iş yerinde ciddi bir zarar oluştu. Yetkililer, olayın çıkış nedenini tespit etmek için çalışma başlattı. Yangının ne sebeple meydana geldiği konusunda henüz net bir bilgi bulunmuyor.