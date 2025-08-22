Haberler

Yangın, 17.00’de Motosiklet Tamirhanesinde Çıktı

YANGININ ÇIKTIĞI YER VE İLGİLİ OLDUĞU KONU

Yangın, saat 17.00 sıralarında Demirtaşpaşa Mahallesi’nde, 2’nci Kocayusuf Sokak’taki 2 katlı motosiklet tamirhanesinde meydana geldi. İş yerinin üst katındaki depo, içinde plastik malzemeler ve lastikler bulunuyordu. Henüz bilinmeyen bir nedenle ateşin yükselmesiyle yangın çıkmış oldu.

OLAYA MÜDAHALE VE SONUCU

Çevredekiler durumu hemen yetkililere bildirdi ve olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale eden itfaiye ekiplerinin yanı sıra, vatandaşlar da bahçe hortumu kullanarak su sıkarak yangına karşı mücadele etti. İtfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına almayı başardı ve söndürdü. Olay hakkında gerekli soruşturma başlatıldı.

Aile Yılı İçin Kapsamlı Destek Sürecek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı, "Aile Yılı" dönemiyle aile yapısının güçlendirilmesi amacıyla destek ve yatırımların devam edeceğini duyurdu.
Aksaray’da Otomobil Takla Attı.

Aksaray-Konya karayolunda meydana gelen kazada, direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü aracıyla şarampole devrildi. Araç büyük hasar görürken, sürücü hafif yaralarla kurtuldu.

