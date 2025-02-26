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Yangın 2 Katlı Evi Kullanılamaz Hale Getirdi

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YANGIN KOZLUÖREN MAHALLESİ’Nİ SARSIYOR

Kestel ilçesine bağlı Kozluören Mahallesi’nde bulunan 2 katlı bir evin üst katında aniden yangın çıktı. Alevler hızla tüm evi sarmaya başladı.

İTFAİYE EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Çevredekilerin anında yaptığı ihbar neticesinde, Kestel ve İnegöl ilçelerinden itfaiye ekipleri olay yerine yönlendirildi. Yangın, ekiplerin yaptığı 1 saatlik müdahaleyle kontrol altına alınıp söndürüldü.

İNCELEME BAŞLATILDI

Yangında ev, kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için gerekli incelemeler başlatıldı.

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