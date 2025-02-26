Yangın 2 Katlı Evi Kullanılamaz Hale Getirdi

YANGIN KOZLUÖREN MAHALLESİ’Nİ SARSIYOR
Kestel ilçesine bağlı Kozluören Mahallesi’nde bulunan 2 katlı bir evin üst katında aniden yangın çıktı. Alevler hızla tüm evi sarmaya başladı.
İTFAİYE EKİPLERİ OLAY YERİNDE
Çevredekilerin anında yaptığı ihbar neticesinde, Kestel ve İnegöl ilçelerinden itfaiye ekipleri olay yerine yönlendirildi. Yangın, ekiplerin yaptığı 1 saatlik müdahaleyle kontrol altına alınıp söndürüldü.
İNCELEME BAŞLATILDI
Yangında ev, kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için gerekli incelemeler başlatıldı.