Yangın, 2 Saatte Kontrol Altına Alındı

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Savur ilçesine bağlı kırsal Evkuran Mahallesi’nde meydana gelen örtü yangını, itfaiye ekiplerinin 2 saatlik yoğun çalışması ile kontrol altına alındı ve söndürüldü. Yangının nedeni ile ilgili olarak başlatılan incelemeler devam ediyor.

LANETLİ İKİ YANGIN DAHA

Nusaybin ilçesinin kırsal Demirtepe Mahallesi’nde yer alan bir sera ile Kızıltepe ilçesinin kırsal Yarımca Mahallesi’ndeki bir buğday tarlasında da yangın olayları gerçekleşti. Yangınlar, yine itfaiye ekiplerinin müdahale etmesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonucunda sera ve 15 dönümlük arazi zarar gördü. İki yangının çıkış nedenleri hakkında araştırmalar sürdürülüyor.