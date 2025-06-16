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Yangın 3 Saatte Kontrol Altına Alındı

YANGININ KONTROL ALTINA ALINMASI

Malatya Kale ilçesindeki Üçdeğirmen Mahallesi’nde meydana gelen ot yangını, evlere sıçrayarak büyük bir tehlike oluşturdu. Ekiplerin yangına müdahalesi 3 saat sürdü ve sonunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

HASARLI EVLERİN DURUMU

Yangın söndürme çalışmaları sona ermiş olsa da, bölgede devam eden soğutma çalışmaları sürüyor. Bu yangın sonucunda, depremlerde zarar gören ve şu anda kullanılmayan 4 evde yangının etkisiyle meydana gelen hasar daha da büyük boyutlara ulaştı.

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