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Yangın 5 saatte kontrol altına alındı

MAKİ YANGINI KONTROL ALTINA ALINDI

Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde meydana gelen maki yangını, havadan ve karadan gerçekleştirilen 5 saatlik müdahale ile söndürüldü. Yangında 30 dönüm alan zarar gördü.

ANIZ YANGINI MAKİLİĞE SIÇRADI

Şatırhöyük Mahallesi kırsalında saat 16.00 sıralarında başlayan anız yangını, kısa sürede makiliğe sıçradı. Yangına müdahale için 6 arasöz, 3 su tankı ve 2 itfaiye aracı kullanıldı. Ekiplere havadan da bir helikopter destek verdi. Yangının kontrol altına alınmasının ardından, 30 hektarlık alanın zarar gördüğü belirlendi.

ÇIKMA NEDENİ İÇİN İNCELEME BAŞLATILDI

Ekiplerin 5 saat süren yoğun çalışması sonucunda yangın söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin anlaşılması için resmi inceleme süreci başlatıldı.

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