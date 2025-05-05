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Yangın, 6 Katlı Binada Söndürüldü

YANGIN ÇIKTI

Küçükçekmece’deki 6 katlı bir binanın giriş katında yer alan bir iş yerinde yangın meydana geldi. Fatih Mahallesi, İstanbul Caddesi üzerinde bulunan ayakkabı satış yerinde henüz neden kaynaklandığı bilinmeyen bir yangın çıktı.

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Yangının haber verilmesiyle birlikte policiler, itfaiye ve sağlık ekipleri hızlıca olay yerine yönlendirildi. Polis, caddede güvenlik önlemleri alarak çevredeki trafiği düzenlemeye başladı. İtfaiye ekipleri ise yangını söndürmek için hızlı bir şekilde müdahale etti.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

İtfaiye ekiplerinin etkin müdahalesi sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeni hakkında henüz bir bilgi bulunmuyor. Yangın sonrası olay yerinde inceleme başlatılması bekleniyor.

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