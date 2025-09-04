Yangın 9 Saatte Kontrol Altına Alındı

ORMAN YANGINI 9 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

Düzce’nin Esençam köyünde Hecinler mevkisinde başlayan orman yangını, ekiplerin karadan ve havadan müdahalesi ile 9 saatte kontrol altına alındı. Yangına müdahale etmek için 40 arazöz ve yangın söndürme aracı, 200 personel ile 5 yangın söndürme helikopteri görev aldı. Yangın sonucunda 20 hektarlık bir alan zarar gördü ve can kaybı yaşanmadı.

VALİ YARDIMCISINDAN AÇIKLAMA

Düzce Vali Vekili Şevket Cinbir, “Çok şükür yangın çok büyümedi, herhangi bir can kaybına sebep olmadı. Bölgede tamamı orman olmamakla beraber 20 hektarlık alan yangından zarar gördü. Yanan bölgelerde aynı zamanda vatandaşlarımızın fındık bahçeleri de var.” şeklinde bilgi verdi. Cinbir, ayrıca yangın söndürme faaliyeti gösteren helikopterlerin Hasanlar Barajı’nın yangın bölgesine yakın olması dolayısıyla havadan müdahale konusunda bir sıkıntı yaşamadıklarını da belirtti.