Yangın, Ahırda Büyükbaş Hayvanları Tehdit Etti

YANGIN OLAYI VE YERİ

Yangın, saat 01.30 sıralarında Esenyurt Selahaddin Eyubbi Mahallesi 1597 Sokak’ta meydana geliyor. Alınan bilgilere göre, ahır olarak kullanılan tek katlı yapıların bulunduğu 3 bin metrekarelik inşaat alanında yangın çıkıyor. İhbar yapılmasının ardından olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk ediliyor.

YANGININ BÜYÜMESİ VE MÜDAHALE

Kısa süre içerisinde büyüyen yangın, hayvanların barındığı ahır ve samanlara sıçrıyor. İtfaiye ekipleri, yangını söndürmek için dört bir yandan müdahale yapıyor. Yangını duyan hayvan sahipleri ve bakıcıları, hayvanları kurtarmak için büyük bir çaba sarf ediyor. Yaklaşık 25-30 büyükbaş hayvanın bulunduğu ahır alev alev yanıyor.

TELEF OLAN HAYVANLAR

İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alınıyor. Ancak bu olayda, birçok büyükbaş hayvanın telef olduğu kaydediliyor.