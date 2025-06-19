Yangın, Ahmet Özkan’ı evsiz bıraktı

YANGININ YARATTIĞI YIKIM

Antalya’nın Serik ilçesine bağlı Karataş Mahallesi’nde 5 Haziran sabahı meydana gelen yangın, 80 yaşındaki Ahmet Özkan’ın yaşamını köklü bir şekilde değiştirdi. Tüpü değiştirdikten sonra kaçak olup olmadığını kontrol etmek için çakmak kullandığı sırada çıkan yangın, Özkan’ın tek katlı taş evi tamamen alevlere teslim oldu. Yıllar boyunca biriktirdiği 86 bin lira da, evin yanında bulunan buğday ambarında yangında kullanılamaz hale geldi.

İTFAİYE VE JANDARMANIN MÜDAHALESİ

İhbar üzerine hızlı bir şekilde olay yerine ulaşan Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekipleri ve jandarma, yangına müdahale etti. Bir saat süren yoğun çaba sonucunda alevler kontrol altına alındı. Yangın sonucunda can kaybı yaşanmadı fakat ev oturulamaz hale geldi. Güvenlik nedeniyle ekipler, yangından sonra evi yıkma kararı aldı.

AHMET ÖZKAN’IN DUYGULARI

O gün olanları gözleri dolmuş bir şekilde anlatan Ahmet Özkan, “Karım hayvanları otlatmaya gitmişti, ben de yemek yapacaktım. Ocağı yaktım, az yanıyordu, diğer gözünü yaktım, burnuma koku geldi. Bir anda tavana kadar alev aldı. Her yer tutuştu. Eşimle dışarı kaçtık. İtfaiye gelip söndürdü. İçeri bakınca, ‘Allahtan tüp patlamamış’ dediler. Sonra evi yıktılar. 50 senelik evimdi. 45 yıldır bu evde eşimle yaşıyordum,” dedi. Yangın sırasında, eşyalarıyla birlikte yıllar boyunca biriktirdiği paranın da alevler içinde yok olduğunu belirten Özkan, “Ambar yanınca para da içinde yandı. Merkez Bankası’na yanan paraları mahalle muhtarı teslim etti, 60 bin TL verdiler. İki gün uyuyamadım, kafama çok takıldı. Şimdi rahmetli kayınbabamın evinde kalıyoruz ama eşim 9 kardeş. ‘Başka bir yere geçin’ diyorlar. Yeni bir ev yaptıracak gücüm yok. Yaşlılık maaşı alıyorum, 4 bin lira. Yeni ev istiyorum,” diye ekledi. Yangın sonrası bir kısmı telafi edilen parasına rağmen evsiz kalan Ahmet Özkan, şimdi yaşamını sürdürebileceği bir ev arayışında.