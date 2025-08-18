Yangın Alanları Dronla Görüntülendi

ORMAN YANGINI ONARILMA ÇALIŞMALARI SÜREKLİ DEVAM EDİYOR

Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde bulunan ormanlık alanda, Eceabat ilçesine ulaşan ve tamamen kontrol altına alınan yangında zarar gören alanlar dronla görüntüleniyor. Gelibolu’nun Tayfur ile Cumalı köyleri arasındaki ormanlık alanda meydana gelen yangın, önceki gün saat 16:28’de başlamış ve rüzgarın etkisiyle Eceabat’a yayılarak geniş bir alanı etkilemişti. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yangının tamamen kontrol altına alındığını açıkladı. Yangın alanındaki ekipler, yanan bölgelerde inceleme ve tarama yapmaya devam ediyor.

TEDBİRLER VE BOŞALTILAN KÖYLER

İki ilçede etkili olan yangın nedeniyle, Çanakkale Valiliği koordinasyonu altında, Gelibolu’nun Karainebeyli ve Ilgardere köyleri ile Eceabat’ın Yolağzı, Kumköy, Büyükanafartalar, Küçükanafartalar ve Beşyol köyleri tedbiren boşaltıldı. Orman yangınına müdahale için karada 343 araç ve 1300 personel ile birlikte havadan 12 uçak ve 18 helikopter kullanıldı. Bu yoğun müdahale, yangının kontrol altına alınmasında önemli rol oynadı.

TARİHİ ALANLARIN KAPATILMASI

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı, ziyaretçilerin güvenliği, yangın söndürme çalışmaları ve alanın korunması amacıyla tarihi alanın kuzey hattına (Batık Gemi, Mimoza, 57. Alay ve Conkbayırı) ikinci bir duyuruya kadar girişlerin durdurulduğunu bildirdi. Ayrıca, Bigalı Kalesi, Bigalı Atatürk Evi ve Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi de geçici olarak ziyarete kapatıldı.