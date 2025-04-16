Yangın Anları Kask Kamerasına Yansıdı

YANGIN ANININ GÖRÜNTÜLERİ KAMERADA

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde bir kozmetik deposunda çıkan yangın, olayın büyüklüğüyle birlikte iki depoya daha sıçradı. Mega Sanayi Sitesi’nde bulunan Ziba Kozmetik Fabrikası’nın deposunda, henüz tespit edilemeyen bir nedenle yangın başladı. Alevler kısa süre içinde büyüyerek, çevredeki iki ayrı depoya da ulaştı.

İTFAYE VE GÜVENLİK EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Yangının bildirilmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi, itfaiye, sağlık, AFAD ve jandarma ekiplerini olay yerine yönlendirdi. Jandarma ekipleri, olay bölgesinde güvenlik önlemleri aldı. İtfaiye ekipleri, alevleri kontrol altına alarak söndürme ve soğutma çalışmalarını başarıyla gerçekleştirdi. Yangın sonucunda bir itfaiye eri elinden yaralanırken, jandarma personeli üç yavru kediyi de kurtardı. Yangını söndürme anları itfaiye erinin kask kamerasında görüntülendi.