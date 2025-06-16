Yangın, Antalya’daki Odunlukta Başladı

YANGIN PANİĞİNE NEDEN OLDU

Antalya’da bir apartmanın arka kısmındaki odunlukta meydana gelen yangın, büyük paniğe yol açtı. Alevlerin, 10 yaşındaki bir çocuğun çakmakla oynarken başlamış olabileceği iddia ediliyor. Yangın, Kepez ilçesinin Emek Mahallesi’ndeki 2179. Sokak’ta, saat 14.00 sularında çıktı.

MAHALLE SAKİNLERİ GECİKMEDEN İHBAR ETTİ

Yangın, odunluk alanını saran dumanların yükselmesiyle mahalle sakinlerinin dikkatini çekti ve hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirim yapıldı. İhbar üzerine hızlıca itfaiye ve polis ekipleri olay yerine yönlendirildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye erleri, yangını kontrol altına aldı. Odunluk tamamen yanmasına rağmen, alevlerin apartmana sıçraması önlendi.

ODUNLUK KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Yangında herhangi bir yaralanma yaşanmaması sevindirici bir durumdu. Ancak odunluğun kullanılamaz hale gelmesi apartman sakinleri için bir sorun oluşturdu. Yangının çıkış sebebi olarak gösterilen çocuğun durumu ise dikkat çekici bir konuyu oluşturuyor.