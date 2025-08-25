Yangın, Antalya Depo Yangını Paniği

YANGIN PANİĞE NEDEN OLDU

Antalya’nın Kepez ilçesinde, otel ekipmanları satan bir iş yerinin deposunda meydana gelen yangın, büyük bir paniğe yol açtı. Yangın, saat 16.30 sıralarında, Altınova Sinan Mahallesi Çağdaş Sokak üzerinde bulunan iş yerinin deposunda patlak verdi. Çıkan yangının nedeni henüz netleşmedi, ancak alevler kısa sürede tüm depoyu etkisi altına aldı.

İTFAİYE EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ

Yangın durumunu fark eden iş yeri çalışanları, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne iletti. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, yoğun duman nedeniyle zor şartlarda depoya müdahalede bulundu ve yangını büyümeden kontrol altına almayı başardı. Olayda herhangi bir yaralanma durumu yaşanmadı.

BÜYÜK MADDE HASARI MEYDANA GELDİ

Yangın sonucunda depoda bulunan çok sayıda malzeme yanarak kullanılamaz hale geldi. Bu durum, iş yerinde büyük çapta maddi hasara yol açtı. Soğutma çalışmalarının ardından depo tamamen boşaltıldı. Polis ve itfaiye ekipleri, yangının çıkış nedenini belirlemek için araştırma yapmaya başladı.