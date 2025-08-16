Yangın, Ardıçkaya’da başladı. Ekipler müdahale ediyor. Yangın kontrol altına alındı. vatandaşlar destek veriyor. Soğutma çalışmaları devam ediyor. Herkes elinden geleni yapıyor

ORMAN YANGINI ÇIKTI

Ardıçkaya köyü Yaylacık mevkisinde, dün saat 13.30 civarında, nedeni henüz belirlenemeyen bir şekilde orman yangını patlak verdi. Rüzgarın etkisiyle alevler hızla yayıldı. Dumanı gören köylülerin ihbarı üzerine, Karaman ve Ermenek’ten Orman İşletme Müdürlüğü ile itfaiye ve AFAD’a bağlı çok sayıda ekip olay yerine sevk edildi. Orman Genel Müdürlüğü’nden de hava desteği istendi.

GECE BOYUNCA SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI YAPILDI

Alevlerle mücadele için havadan uçuş yapan 3 helikopterin yanı sıra, karadan da Karaman, Konya, Mersin, Antalya ve Ankara’dan gelen Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri gece boyunca yoğun bir şekilde söndürme çalışması gerçekleştirdi. Gece boyunca süren bu çalışmalara bölgedeki vatandaşlar da destek verdi. Havadan ve karadan yapılan müdahaleler sonucunda yangın, 24 saatte tamamen kontrol altına alındı. Şu anda bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

YARDIM GÖNDERENLERDEN AÇIKLAMALAR

Yangının başladığını duyan emekli orman işçisi Ali Baysal (56), 30 kilometre uzaktaki Esentepe köyünden yardım etmek üzere gelerek, “Su tankerimi traktörümün arkasına takıp buraya geldim. Ben de Orman İşletme Müdürlüğü’nden emekliyim ve buradaki gençlere destek vermek için buradayım. Yönlendirme yapıyoruz, elimizden geleni yapıyoruz” şeklinde konuştu.

Diğer bir vatandaş, Damla Torun (16) da evde yaptığı ayranı yangınla mücadele eden görevlilere dağıtarak, “Yangın çıktığında burada çalışanlara yemek, su ve ayran getirdik. 3 saattir çalışan işçilere yardım ediyoruz. Ayranları evde yapıp, buraya getirdim. Burası bizim ormanımız, bu durumu görünce çok üzüldük” dedi.